Жители Стамбула ощутили толчки от землетрясения

В Турции произошло землетрясение, толчки от которого ощущались в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, толчки можно было почувствовать на западе Стамбула около 23:36. Местные жители получили оповещения о землетрясении на телефоны, но паники не возникло.

Как уточнило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), эпицентр располагался в Мраморном море, напротив района Бююкчекмедже. Его магнитуда составила 4. Очаг находился на глубине 8 километров.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В среду, 23 апреля, несколько землетрясений произошло тоже в районе Стамбула. Магнитуда самого сильного составила 6,2, сообщили в AFAD. Толчки ощущались даже за 300 км от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы перешли в повышенный режим готовности. На этом фоне сейсмологи Джелал Шенгёр и Нажи Гёрюр предупредили жителей о «большом землетрясении», которое надвигается на город, и призвали власти начать к нему подготовку.

Ранее дочь тайского комика показала видео с качающегося от землетрясения моста.