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Названы место и время прощания с педагогом Большого театра Владимировым

РИА Новости: прощание с Юрием Владимировым пройдет в Большом театре 22 мая
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Сергей Карпухин/ТАСС

Прощание с народным артистом СССР, педагогом-репетитором Юрием Владимировым пройдет в главном фойе исторического здания Большого театра 22 мая. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Как стало известно агентству, перед этим состоится отпевание танцовщика. Оно начнется в 11 часов по московскому времени в храме иконы божией матери «Нечаянная радость». Церемония прощания с Владимировым запланирована на 14:00 мск.

Собеседник РИА добавил, что похоронят педагога и танцовщика на Даниловском кладбище.

Юрий Владимиров умер 19 мая в возрасте 83 лет. Причина его смерти не называется.

В этот же день на 99-м году жизни скончался советский и российский хореограф и балетмейстер Юрий Григорович.

По данным Telegram-канала SHOT, последние две недели он боролся за жизнь в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. Причиной смерти стали осложнения после двусторонней пневмонии.

Известно, что легендарного хореографа кремируют 23 мая после церемонии прощания. По словам источника ТАСС, его прах захоронят, вероятно, на Новодевичьем кладбище.

Ранее Волочкова пообещала проститься с Григоровичем, несмотря на запрет.

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