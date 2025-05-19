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Названа причина смерти хореографа Юрия Григоровича

SHOT: Григорович умер из-за осложнений после двусторонней пневмонии
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Александр Макаров/РИА Новости

Причиной смерти хореографа Юрия Григоровича стали осложнения после двусторонней пневмонии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным авторов канала, последние две недели перед смертью Григорович боролся за жизнь в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. Однако врачи не смогли спасти его.

На данный момент родственники легендарного хореографа решают, где его похоронить. Предварительно, он упокоится на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Наталией Бессмертновой.

Советский и российский хореограф и балетмейстер Юрий Григорович скончался на 99-м году жизни 19 мая. Он начинал свою карьеру как солист Мариинского театра, а первые спектакли ставил еще в конце 1940-х годов.

Широкая известность пришла к Григоровичу после балетов «Каменный цветок» и «Легенда о любви».

В 1964 году он возглавил балет Большого театра, поставив «Щелкунчика», «Спартака», «Ивана Грозного» и другие известные спектакли. Он переосмыслил классический репертуар и внес в знакомые сюжеты свои яркие авторские интерпретации.

Кроме того, Григорович активно работал за рубежом: ставил спектакли в Париже, Риме, Сеуле и других городах.

Ранее внучка Гребешковой на прощании с актрисой рассказала о ее последних съемках.

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