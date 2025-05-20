Балетмейстера Григоровича кремируют

Легендарного хореографа Юрия Григоровича кремируют 23 мая после церемонии прощания. Об этом сообщил источник ТАСС.

По словам источника, прах балетмейстера захоронят, вероятно, на Новодевичьем кладбище.

Советский и российский хореограф и балетмейстер Юрий Григорович умер на 99-м году жизни.

Он начинал свою карьеру как солист Мариинского театра, а первые спектакли ставил еще в конце 1940-х годов. Широкая известность пришла к Григоровичу после балетов «Каменный цветок» и «Легенда о любви».

В 1964 году он возглавил балет Большого театра, поставив «Щелкунчика», «Спартака», «Ивана Грозного» и другие известные спектакли. Он переосмыслил классический репертуар и внес в знакомые сюжеты свои яркие авторские интерпретации. Маэстро вдохнул новую жизнь в классический советский балет, благодаря ему мир увидел редакции классических постановок «Лебединого озера», а за билеты на «Щелкунчика» в его хореографии иногда идет нешуточная борьба.

О вкладе Григоровича в историю советского и российского балета — в материале «Газеты.ru».

Ранее журналисты назвали причину смерти Григоровича.