«Пустите меня к гробу»: Волочкова пообещала проститься с Григоровичем, несмотря на запрет

Балерина Анастасия Волочкова в комментарии «Газете.Ru» заявила, что придет на прощание с хореографом Юрием Григоровичем, несмотря на возможный запрет.

«Ушел из жизни человек, который был моим ангелом-хранителем, был самой главной частью моей творческой жизни. Приду ли я на прощание? Я приду. Вопрос в другом. Пустят ли меня на это прощание? Меня не пускали в Большой театр на панихиду моих педагогов: Наталии Игоревны Бессмертновой — это жена Юрия Григоровича, которая покинула наш мир раньше, чем он, — Екатерины Сергеевны Максимовой. <...> Да, я приду, буду стоять с лилиями белыми. Конечно, буду стоять. Только не понимаю, у служебного входа? И Коля Цискаридзе сказал мне: «Настя, мы с тобой застали самое лучшее время в этом Большом театре». Вот и буду стоять с этими цветами. <...> Пустите меня к гробу моего педагога!» — призвала Волочкова.

Она также отметила, что была единственной артисткой, приходившей к Григоровичу в санаторий, где он восстанавливался: «Я единственная балерина, кто реально приходил [к нему], в санатории навещала, где восстанавливался Юрий Николаевич Григорович все эти годы. Никого другого не было».

О смерти Юрия Григоровича стало известно 19 мая. Прощание с хореографом и артистом балета пройдет 23 мая на исторической сцене Большого театра. Дать Волочковой проститься с Григоровичем, в частности, публично призвал ведущий Андрей Малахов.

Ранее Волочкова раскрыла возможную причину смерти балерины Аллы Осипенко.