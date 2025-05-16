«Я работал с легендами». Умер Юрий Григорович

На 99-м году жизни скончался выдающийся советский и российский хореограф и балетмейстер Юрий Григорович.

Выпускник Ленинградского хореографического училища, он начинал как солист Мариинского театра, а первые спектакли ставил еще в конце 1940-х. Широкая известность к нему пришла после балетов «Каменный цветок» и «Легенда о любви».

В 1964 году Григорович возглавил балет Большого театра, где поставил «Щелкунчика», «Спартака», «Ивана Грозного», «Золотой век» и другие значимые спектакли, переосмыслив классический репертуар и создав яркие авторские интерпретации.

Григорович активно работал в России и за рубежом, ставил спектакли в Париже, Риме, Стокгольме, Сеуле. Балеты Григоровича несколько раз были экранизированы, он много лет преподавал, возглавлял международные хореографические организации и конкурс Benois de la danse.

В одном из интервью Юрий Григорович признался: «А мне действительно повезло – я работал с актерами, они составили славу театра, стали легендами: Майя Плисецкая, Владимир Васильев, Екатерина Максимова, Наталия Бессмертнова, Михаил Лавровский, Юрий Владимиров, Нина Сорокина, Нина Тимофеева (она из Ленинграда пришла ко мне), Николай Фадеечев, Марис Лиепа, Владимир Левашов».

Он говорил, что выбирал талантливую молодежь на фестивалях и конкурсах.

«Надя Павлова, Нина Семизорова, Людмила Семеняка, Саша Годунов, Ирек Мухамедов. Большой тогда собрал все лучшее, что есть в балетном мире. В этой была политика театра. И, конечно, стечение обстоятельств произошло – ХХ век подарил России созвездия замечательных танцовщиков… Колю Цискаридзе тоже я взял в театр», — отмечал Григорович.