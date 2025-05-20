Суд продлил срок следствия по делу основателя «Русагро»

РИА Новости: срок следствия по делу Мошковича продлен до 25 августа

Срок следствия по уголовному делу основателя «Русагро» Вадима Мошковича продлен до 25 августа. Об этом сообщила следователь в Мещанском суде Москвы, где рассматривается ходатайство о продлении ему ареста, передает РИА Новости.

«Срок следствия продлен до 25 августа, также у нас изменился состав следственной группы», — заявила она.

До этого в МВД требовали продлить арест экс-гендиректору «Русагро» Максиму Басову.

23 апреля Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвоката Мошковича и оставил его в следственном изоляторе.

Следователи считают, что Мошкович и Басов убедили основателя «Солнечных продуктов» Владислава Бурова продать им 85% доли компании под предлогом инвестиций, восстановления платежеспособности и продолжения совместного производства масложировой продукции. Однако обещанные инвестиции не были осуществлены, что привело к ущербу для холдинга более чем на 30 млрд рублей.

Ранее Мосгорсуд признал законным арест экс-гендиректора «Русагро».