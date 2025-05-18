МВД России попросило Мещанский суд Москвы продлить арест основателю «Русагро»

Следственный департамент МВД России попросил Мещанский суд Москвы продлить срок ареста основателю компании «Русагро» Вадиму Мошковичу, обвиняемому в особо крупном мошенничестве, на три месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Арест также требуют продлить экс-гендиректору «Русагро» Максиму Басову. Судебные заседания по данному вопросу назначены на 20 мая.

Мошкович и Басов были арестованы в конце марта. В офисах «Русагро» прошли обыски, были изъяты документы. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.

23 апреля Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвоката основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича и оставил его в следственном изоляторе.

Следователи считают, что Мошкович и Басов убедили основателя «Солнечных продуктов» Владислава Бурова продать им 85% доли компании под предлогом инвестиций, восстановления платежеспособности и продолжения совместного производства масложировой продукции. Однако обещанные инвестиции не были осуществлены, что привело к ущербу для холдинга более чем на 30 млрд рублей.

Ранее Мосгорсуд признал законным арест экс-гендиректора «Русагро».