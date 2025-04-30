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Мосгорсуд признал законным арест экс-гендиректора «Русагро»

Мосгорсуд признал законным арест экс-гендиректора «Русагро» Басова
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Московский городской суд отклонил жалобу защиты об аресте бывшего генерального директора «Русагро» Максима Басова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановление Мещанского суда Москвы... оставлено без изменений, апелляционная жалоба, поданная на постановление, — без удовлетворения», — заявили в пресс-службе.

Защита просила отправить Басова под домашний арест.

Басов проходит обвиняемым по делу основателя «Русагро» Вадима Мошковича, ему вменяется особо крупное мошенничество и организация злоупотребления полномочиями. Такое же обвинение предъявляется Мошковичу.

23 апреля Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвоката основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича и оставил его в следственном изоляторе.

Следователи считают, что Мошкович и Басов убедили основателя «Солнечных продуктов» Владислава Бурова продать им 85% доли компании под предлогом инвестиций, восстановления платежеспособности и продолжения совместного производства масложировой продукции. Однако обещанные инвестиции не были осуществлены, что привело к ущербу для холдинга более чем на 30 млрд рублей.

Ранее стало известно, что владелец «Русагро» Мошкович владеет виллой в Ницце за €18 млн.

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