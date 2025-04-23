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Основателю «Русагро» не изменили меру пресечения и оставили под арестом

Суд отклонил жалобу защиты основателя «Русагро» Мошковича и оставил его в СИЗО
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Maxim Shemetov/Reuters

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвоката основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича и оставил его в следственном изоляторе. Об этом сообщил корреспондент «Известий».

На судебном заседании стало известно о новом эпизоде в деле Мошковича — представитель потерпевшей стороны — ООО «Сингента» — заявила иск к предпринимателю на сумму более 999 млн рублей.

27 марта Мещанский районный суд Москвы арестовал миллиардера и экс-сенатора Вадима Мошковича на два месяца. Основатель холдинга «Русагро», выпускающего продукцию под брендами «Русский сахар», «Мечта хозяйки» и «Слово мясника» стал фигурантом дела об особо крупном мошенничестве — по версии следствия, он мог обмануть своего партнера при покупке компании «Солнечные продукты».

Следователи считают, что Мошкович и бывший гендиректор «Русагро» Максим Басов убедили основателя «Солнечных продуктов» Владислава Бурова продать им 85% доли компании под предлогом инвестиций, восстановления платежеспособности и продолжения совместного производства масложировой продукции. Однако обещанные инвестиции не были осуществлены, что привело к ущербу для холдинга более чем на 30 млрд рублей.

Защита, в свою очередь, настаивает, что в деле идет речь исключительно о коммерческом споре.

Ранее стало известно, что владелец «Русагро» Мошкович владеет виллой в Ницце за €18 млн.

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