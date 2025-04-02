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Стали известны подробности обвинения, предъявленного основателю «Русагро»

Ъ: следователи обвинили главу «Русагро» Мошковича в ущербе «Солпро» на 30 млрд
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Maxim Shemetov/Reuters

При покупке холдинга «Солнечные продукты» основатель компании «Русагро» Вадим Мошкович и бывший гендиректор Максим Басов убедили его основателя Владислава Бурова продать 85% акций в обмен на инвестиции, которые не последовали. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ»‎ со ссылкой на следственный департамент МВД.

Как уточняет издание, ущерб превысил 30 млрд рублей. Защита, в свою очередь, настаивает, что в деле идет речь исключительно о коммерческом споре.

«Мошкович и Басов путем обмана убедили Бурова в необходимости продажи акций, которые составляют 85% уставного капитала, обещая в том числе инвестиции со стороны подконтрольных Мошковичу организаций, восстановление платежеспособности «Солнечных продуктов» и продолжения совместной предпринимательской деятельности по производству масложировой продукции»,— говорится в обвинении, предъявленном следователями фигурантам.

31 марта сообщалось, что защита основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича обжаловала его арест.

27 марта Мещанский районный суд Москвы арестовал миллиардера и экс-сенатора Вадима Мошковича. Ближайшие два месяца основатель холдинга «Русагро», выпускающего продукцию под брендами «Русский сахар», «Мечта хозяйки» и «Слово мясника», проведет в СИЗО. Бизнесмен стал фигурантом дела об особо крупном мошенничестве — по версии следствия, он мог обмануть своего партнера при покупке компании «Солнечные продукты». Возможный ущерб оценили более чем в 30 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в деле основателя «Русагро» могут появиться новые фигуранты.

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Дело основателя «Русагро»
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