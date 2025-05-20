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Психолог рассказала, как помочь школьникам справиться с волнением перед ЕГЭ

Психолог Ильичева: прогулки помогут школьникам справиться с волнением перед ЕГЭ
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Родителям не стоит показывать ребенку свои страхи, чтобы помочь ему справиться с волнением перед ЕГЭ. Об этом kp.ru рассказала детский психолог Екатерина Ильичева.

По ее словам, чтобы снять тревожность, стоит чаще гулять вместе со школьниками, находить маленькие радости и наладить сон. Кроме того, важно разговаривать о переживаниях на тему предстоящего экзамена, если дети просят об этом.

«Продумайте маршруты, стратегии, что будет, если ваш выпускник сдаст экзамен хуже, чем рассчитывал». Лучше нарисовать, визуализировать с ребенком пути, которые возможны при не лучшем результате», — добавила Ильичева.

Психолог отметила, что школьникам не стоит откладывать жизнь и забывать про физическую нагрузку, прогулки и встречи с друзьями — лучше держать баланс между когнитивными нагрузками и отдыхом.

Врач-психиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Скавыш до этого говорил, что уровень стресса во время подготовки к ЕГЭ и ОГЭ зависит не столько от сложности заданий, сколько от отношения выпускника к ним.

Ранее в Рособрнадзоре высказались о подготовке к ЕГЭ без репетиторов.

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