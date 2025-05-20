«Сериалы перемонтируют»: в ГД объяснили, как будут блокировать контент о чайлдфри

В России предстоящей осенью точно определят критерии для выявления пропаганды идеологии чайлдфри в сериалах и фильмах. Однако опасаться полной блокировки картин не стоит – при обнаружении подозрительного контента будут блокировать не весь сериал целиком, а конкретный эпизод, используя «перемонтаж». Причем россияне сами тоже смогут жаловаться на контент на запрещенную тематику, объяснил 360.ru зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

Отметим, что, по мнению главы киноконцерна «Мосфильм», режиссера Карена Шахназарова, российский кинематограф не подпадает под закон о запрете пропаганды чайлдфри. Он заявил газете «Известия», что в отечественных фильмах такого контента в принципе нет, в том числе в современных картинах. По его мнению, закон больше касается интернет-контента – в первую очередь, блогов.

Сейчас специалисты еще разрабатывают механизмы отбора попадающего под запрет контента – предполагается, что окончательное решение по сомнительному контенту останется за специалистами Роскомнадзора, пояснил депутат. Он согласился, что эксперты просто не смогут отсмотреть абсолютно все фильмы и сериалы на предмет выявления чайлдфри, но помочь в этом смогут сами зрители – у них будет возможность сообщить о нарушении в ведомство.

«Сразу хочу всех успокоить, что если такой контент будет выявлен в каком-то сериале, это не будет означать, что этот сериал будет запрещен. Просто данная серия будет перемонтирована», — заверил Свинцов.

Он также опроверг сообщения об ожидаемой блокировке советских фильмов, герои которых в солидном возрасте не имеют детей. По мнению парламентария, эти персонажи не пропагандируют отказ от рождения детей и не ставят себя на первое место, в отличие от последователей идеологии чайлдфри.

«Там ни один из персонажей не говорил, что отказался от деторождения, это его осознанный выбор, потому что он сам такой осознанный, решил посвятить всю свою жизнь самому себе, он пуп земли и наивысшая ценность», — заявил он.

В пример Свинцов привел фильм «Служебный роман», в котором директор компании Людмила Прокофьевна не имела детей. По мнению депутата, она была «несчастной и замученной женщиной», а так как фильм заканчивается поцелуем главных героев, то, вероятно, во второй части у них были бы дети.

В целом парламентарий назвал инициативу по блокировке фильмов о чайлдфри верной, заявив, что такой контент должен пропасть со всех ресурсов. Причем важно заниматься не только кинематографом, но и блогерами, которые пропагандируют такой образ жизни, заключил депутат.

Напомним, 15 мая Минкульт опубликовал приказ, согласно которому фильмы, содержащие пропаганду отказа от рождения детей, не будут получать прокатные удостоверения. Позднее «Парламентская газета» сообщила, что из-за этого из отечественных онлайн-кинотеатров могут исчезнуть сериалы «Секс в большом городе», «Карточный домик» и «Игра престолов». По данным издания, под угрозу попала даже сага о Гарри Поттере, так как эксперты нашли в ней намек на чайлдфри: у профессора Макгонагалл не было детей.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов накануне пояснил, что запрещать все фильмы, в которых главные герои не имеют детей, не планируется. По его словам, речь идет только о тех картинах, где активно пропагандируется такой образ жизни.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал сообщения о возможной блокировке «Гарри Поттера».