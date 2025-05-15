Фильмы с пропагандой чайлдфри не будут показывать в российских кинотеатрах

Фильмы, содержащие пропаганду отказа от рождения детей, не будут получать прокатные удостоверения. Соответствующий приказ Минкульта РФ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ вносит изменения в подпункт «в» пункта 19 приказа Минкультуры РФ о порядке выдачи прокатного удостоверения.
Отмечается, что сейчас прокатные удостоверения не могут получить картины, которые содержат порнографию, сцены насилия и жестокости, демонстрацию нетрадиционных сексуальных предпочтений и пропаганду смены пола. Теперь удостоверения также не получат фильмы, содержащие пропаганду отказа от деторождения.
До этого депутаты госсовета Татарстана приняли закон о защите детей от пропаганды чайлдфри. Депутат госсовета Алсу Надршина, представляя законопроект, заявила, что инициатива позволит защитить и укрепить традиционные семейные ценности.
Ранее первый приговор за пропаганду чайлдфри вынесли в Севастополе.