Фильмы с пропагандой чайлдфри не будут показывать в российских кинотеатрах

Минкульт: фильмы с пропагандой чайлдфри не будут получать прокатные удостоверения

Фильмы, содержащие пропаганду отказа от рождения детей, не будут получать прокатные удостоверения. Соответствующий приказ Минкульта РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в подпункт «в» пункта 19 приказа Минкультуры РФ о порядке выдачи прокатного удостоверения.

Отмечается, что сейчас прокатные удостоверения не могут получить картины, которые содержат порнографию, сцены насилия и жестокости, демонстрацию нетрадиционных сексуальных предпочтений и пропаганду смены пола. Теперь удостоверения также не получат фильмы, содержащие пропаганду отказа от деторождения.

До этого депутаты госсовета Татарстана приняли закон о защите детей от пропаганды чайлдфри. Депутат госсовета Алсу Надршина, представляя законопроект, заявила, что инициатива позволит защитить и укрепить традиционные семейные ценности.

Ранее первый приговор за пропаганду чайлдфри вынесли в Севастополе.