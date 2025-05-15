На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фильмы с пропагандой чайлдфри не будут показывать в российских кинотеатрах

Минкульт: фильмы с пропагандой чайлдфри не будут получать прокатные удостоверения
close
Depositphotos

Фильмы, содержащие пропаганду отказа от рождения детей, не будут получать прокатные удостоверения. Соответствующий приказ Минкульта РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в подпункт «в» пункта 19 приказа Минкультуры РФ о порядке выдачи прокатного удостоверения.

Отмечается, что сейчас прокатные удостоверения не могут получить картины, которые содержат порнографию, сцены насилия и жестокости, демонстрацию нетрадиционных сексуальных предпочтений и пропаганду смены пола. Теперь удостоверения также не получат фильмы, содержащие пропаганду отказа от деторождения.

До этого депутаты госсовета Татарстана приняли закон о защите детей от пропаганды чайлдфри. Депутат госсовета Алсу Надршина, представляя законопроект, заявила, что инициатива позволит защитить и укрепить традиционные семейные ценности.

Ранее первый приговор за пропаганду чайлдфри вынесли в Севастополе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами