В Госдуме объяснили, какие фильмы запретят в России из-за героев-чайлдфри

В России не планируется запрещать фильмы, в которых главные герои не имеют детей – речь идет только о тех картинах, где активно пропагандируется такой образ жизни, заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Если персонажи кино не заявляют о категоричном отказе от деторождения и не обозначают причины такой позиции, то пропагандой это не считается, объяснил он в эфире НСН.

Учитываться будет не упоминание отсутствия детей, а именно пропаганда, подчеркнул депутат, сравнив это с запретом на фашистскую символику. Когда принимался соответствующий запрет, появились вопросы к военным фильмам, где такая символика присутствует, а также к музеям, которые демонстрируют экспонаты с ней. Однако позднее было четко решено, что речь идет именно о пропаганде, подчеркнул Шолохов.

«Говоря о пропаганде чайлдфри, мы имеем в виду активное насаждение некой жизненной позиции. Если герой фильма всеми своими действиями будет пропагандировать подобный образ жизни, говоря, что это очень хорошо, то это будет пропагандой», — пояснил парламентарий.

Без четкого озвучивания позиции и причин ее придерживаться, никаких оснований для запрета произведения искусства не будет, добавил он. При этом депутат напомнил о необходимости применять в творчестве «социальную цензуру» так, чтобы она не превращалась в «охоту на ведьм». По его мнению, сама по себе такая цензура нужна – к примеру, активная пропаганда курения и распития спиртных напитков действительно может навредить, но подходить к запретам нужно с умом.

«Однако тот факт, что в старых фильмах замазывают сигареты в зубах героя, является скорее подменой деятельности, нежели борьбой за здоровый образ жизни», — подчеркнул депутат.

Напомним, 15 мая Минкульт опубликовал приказ, согласно которому фильмы, содержащие пропаганду отказа от рождения детей, не будут получать прокатные удостоверения. Позднее «Парламентская газета» сообщила, что из-за этого из отечественных онлайн-кинотеатров могут исчезнуть сериалы «Секс в большом городе», «Карточный домик» и «Игра престолов». По данным издания, под угрозу попала даже сага о Гарри Поттере, так как эксперты нашли в ней намек на чайлдфри: у профессора Макгонагалл не было детей.

Точнее критерии для блокировки в интернете пропаганды чайлдфри определят 1 сентября 2025 года. К их числу ведомство уже отнесло побуждение к отказу от рождения детей или оправдание такого отказа, сообщения о преимуществах отказа от родов и демонстрация отрицательного образа беременности, материнства и отцовства.

Ранее в Татарстане приняли закон против пропаганды чайлдфри.