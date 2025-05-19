Роскомнадзор прокомментировал сообщения о возможной блокировке «Гарри Поттера»

Роскомнадзор (РКН) не потребует удалить с российских онлайн-кинотеатров серию фильмов про »Гарри Поттера» и сериал » Игра престолов» за пропаганду чайлдфри. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее «Парламентская газета» со ссылкой на экспертов Минкульта писала, что фильмы о Гарри Поттере и сериал «Игра престолов» могут исчезнуть из российских онлайн-кинотеатров. В материале говорится, что это связано с отсутствием детей у профессора Минервы Макгонагалл.

«Выводы о наличии пропаганды чайлдфри в названных в СМИ фильмах безосновательны <...> Роскомнадзор не планирует их удаление или блокировку», — заявили в РКН.

Там напомнили, что к пропаганде чайлдфри относится информация, направленная на убеждение в отказе от деторождения, оправдывающая бездетность, превозносящая ее над рождением детей, а также формирующая негативный образ родителя и положительное отношение к жизни бездетной жизни.

Ранее депутат прокомментировал возможный запрет «Гарри Поттера» за пропаганду чайлдфри.