«Гарри Поттер» и «Игра престолов» под угрозой запрета в России за пропаганду чайлдфри

«Парламентская газета»:«Игру престолов» и «Гарри Поттера» могут запретить в РФ

Из отечественных онлайн-кинотеатров могут исчезнуть сериалы «Секс в большом городе», «Карточный домик» и «Игра престолов». Об этом сообщает «Парламентская газета».

1 сентября 2025 года, напоминает издание, вступит в силу приказ Роскомнадзора, который определит критерии для блокировки в интернете пропаганды чайлдфри. К их числу ведомство отнесло: побуждение к отказу от рождения детей или оправдание такого отказа, сообщения о преимуществах отказа от родов и демонстрация отрицательного образа беременности, материнства и отцовства.

В «Сексе в большом городе», заявляет «Парламентская газета», одна из героинь Саманта «демонстрирует явные наклонности к чайлдфри», а Бриенна в «Игре престолов» отказалась от детей, поскольку мечтала быть равной мужчинам.

«Даже в безобидной саге о Гарри Поттере эксперты нашли намек на чайлдфри: у профессора Макгонагалл не было детей. Правда, неизвестно, был ли это осознанный выбор либо что-то не сложилось», — пишет издание.

15 мая глава Минкульта Ольга Любимова подписала указ, который вносит «пропаганду чайлдфри» в список оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения.

Ранее музыкальный критик Гуру Кен сообщил о намеках Пугачевой на возвращение в РФ.