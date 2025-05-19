«Не катастрофа»: в киноиндустрии поддержали запрет на чайлдфри в фильмах

Если при создании сценариев для новых фильмов будет учитываться запрет на упоминание идеологии чайлдфри, то это пойдет только на пользу и укрепит семейные ценности, убеждена главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова. В беседе с НСН она рассказала, что такие меры учитываются в течение последнего года, причем для выявления подозрительных сцен используется искусственный интеллект.

Так эксперт прокомментировала планы запретить показывать в кинотеатрах фильмы, содержащие пропаганду отказа от рождения детей. По ее словам, эту тему обозначили еще год назад, дав понять, что она ни в коем случае не должна содержаться в сценариях.

«У нас есть четко обозначенные инстанции, которые отвечают за контроль этих вещей. Мы недавно подавали проект на ОНФ — они действительно вычитывают, у них есть свои программы. Это делается с помощью ИИ, он выявляет какие-то слова и смыслы, на которые надо обратить внимание», — пояснила Клибанова.

По ее мнению, эта работа действительно важна, так как главные темы фильмов и сериалов влияют на зрителей, особенно на молодых людей с еще неокрепшей психикой. На этом фоне отказ от пропаганды чайлдфри будет полезен, а производители фильмов будут просто ответственнее относиться к своему продукту, считает продюсер. Она подчеркнула, что на такие меры никто не жалуется, так как все понимают их целесообразность.

«Это все, на самом деле, не катастрофично и не страшно. В Советском Союзе было гораздо больше ограничений в художественных советах, — подчеркнула Клибанова. — Это не значит, что все теперь пойдут рожать детей, но то, что о чайлдфри лишний раз не будут говорить, это только в плюс».

Напомним, 15 мая Минкульт опубликовал приказ, согласно которому фильмы, содержащие пропаганду отказа от рождения детей, не будут получать прокатные удостоверения. Позднее «Парламентская газета» сообщила, что из-за этого из отечественных онлайн-кинотеатров могут исчезнуть сериалы «Секс в большом городе», «Карточный домик» и «Игра престолов». По данным издания, под угрозу попала даже сага о Гарри Поттере, так как эксперты нашли в ней намек на чайлдфри: у профессора Макгонагалл не было детей.

Ранее в Госдуме объяснили, какие фильмы запретят в России из-за героев-чайлдфри.