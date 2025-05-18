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В Сирии произошел взрыв возле полицейского участка

Три человека не выжили при взрыве у полицейского участка на востоке Сирии
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Shutterstock

Взрыв произошел на территории участка полиции в городе Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, в результате чего не выжили трое правоохранителей. Об этом сообщил сирийский телеканал Al Ikhbariya.

Как заявил канал, предварительно, взорвался заминированный автомобиль.

30 апреля сообщалось, что израильская авиация атаковала силы общей безопасности Сирии на подступах к Сахная в южном пригороде Дамаска.

7 апреля в западных окрестностях Дамаска — столицы Сирии — произошло несколько взрывов. Израильские самолеты выпустили ракеты по военным объектам, заявили местные власти.

3 апреля стало известно, что десятки мирных жителей и военнослужащих пострадали в результате серии авиаударов, которые Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла по территории Сирии.

Ранее Трамп назвал нового лидера Сирии «бойцом» и «крепким парнем».

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