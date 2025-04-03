Десятки человек пострадали в результате авиаударов Израиля по Сирии

Десятки мирных жителей и военных ранены при авиаударах Израиля по Сирии

Десятки мирных жителей и военнослужащих пострадали в результате серии авиаударов, которые Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла по территории Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сирийский МИД.

«Израильские силы в течение 30 минут нанесли авиаудары по пяти районам страны, что привело к практически полному разрушению военного аэродрома Хамы и ранениям десятков мирных жителей и военнослужащих», — заявили в министерстве.

Там отметили, что атаки ЦАХАЛ являются «вопиющим нарушением международного права и суверенитета Сирии» и представляют собой попытку дестабилизировать ситуацию в арабской республике.

Во внешнеполитическом ведомстве САР также подчеркнули, что международное сообщество должно «занять твердую позицию и оказать давление на Израиль, чтобы он прекратил агрессию, соблюдал международное право и свои обязательства по соглашению о разделении сил [между Израилем и Сирией] от 1974 года».

Вечером 2 апреля в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили о нанесении ударов по военным объектам в Сирии. По ее информации, Армия обороны Израиля атаковала военную базу Хама и аэродром T4 в провинции Хомс. Кроме того, израильские войска нанесли удары по оставшимся объектам военной инфраструктуры в районе столицы Сирии, Дамаска.

Ранее Израиль раскрыл данные о диверсии на подземном объекте в Сирии.