В окрестностях столицы Сирии произошло несколько взрывов

В западных окрестностях Дамаска — столицы Сирии — произошло несколько взрывов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen.

По предварительной информации, израильские самолеты выпустили ракеты по военным объектам, заявили местные власти. Подробности не сообщаются.

3 апреля сообщалось, что десятки мирных жителей и военнослужащих пострадали в результате серии авиаударов, которые Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла по территории Сирии. По данным внешнеполитического ведомства САР, израильские силы в течение 30 минут нанесли авиаудары по пяти районам страны, что привело к практически полному разрушению военного аэродрома Хамы и ранениям десятков мирных жителей и военнослужащих. Там отметили, что атаки ЦАХАЛ являются «вопиющим нарушением международного права и суверенитета Сирии» и представляют собой попытку дестабилизировать ситуацию в арабской республике.

23 февраля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство не допустит появления вооруженных сил новых сирийских властей на территории южнее Дамаска и требует полной демилитаризации юга Сирии.

Ранее Израиль раскрыл данные о диверсии на подземном объекте в Сирии.