ЦАХАЛ атаковал пригород Дамаска

Израильская авиация атаковала силы общей безопасности Сирии на подступах к Сахная в южном пригороде Дамаска. Такую информацию приводит телеканал Syria TV со ссылкой на МВД Сирии.

«Беспилотник израильских ВВС нанес удар по месту скопления сил общей безопасности на окраине Сахная», — говорится в сообщении.

Один сотрудник правоохранительных органов Сирии при ударе не выжил, еще несколько человек были ранены.

7 апреля сообщалось, что в западных окрестностях Дамаска — столицы Сирии — произошло несколько взрывов. Израильские самолеты выпустили ракеты по военным объектам, заявили местные власти.

3 апреля сообщалось, что десятки мирных жителей и военнослужащих пострадали в результате серии авиаударов, которые Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла по территории Сирии. По данным внешнеполитического ведомства САР, израильские силы в течение 30 минут нанесли авиаудары по пяти районам страны, что привело к практически полному разрушению военного аэродрома Хамы и ранениям десятков мирных жителей и военнослужащих.

Ранее Израиль раскрыл данные о диверсии на подземном объекте в Сирии.