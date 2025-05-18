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В МУС рассказали о работе суда во время административного отпуска прокурора Хана

МУС: работа суда продолжится без перерывов в отсутствие прокурора Хана
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Reuters

Работа Международного уголовного суда (МУС) на время административного отпуска прокурора Карима Хана, в отношении которого проводится расследование, продолжится в обычном режиме и без перерывов. Об этом сообщается на сайте МУС.

В публикации отмечается, что Управление служб внутреннего надзора ООН, которое проводит расследование в отношении прокурора, отчитается по его результатам перед председателем Ассамблеи.

В МУС подчеркнули, что итоги расследования планируют рассматривать прозрачно в соответствии с Римским статутом и правовой базой суда.

Прокурор Хан, который 17 марта 2023 года запросил ордер на арест президента РФ Владимира Путина, ушел в административный отпуск.

Причиной отпуска стало приближение к завершению расследования ООН о предполагаемых сексуальных домогательствах Хана к подчиненным.

Обвинения в сексуальных домогательствах против Карима Хана были выдвинуты осенью 2024 года. Бывшая сотрудница МУС заявила, что главный прокурор использовал служебное положение для оказания давления, чтобы «добиться от нее близости». Позднее сообщалось, что прокурор МУС предпринимал попытки замять дело.

Ранее президент США Трамп наказал прокурора Карима Хана.

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