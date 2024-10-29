Главный прокурор МУС отрицает обвинения в сексуальных домогательствах

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан несколько раз пытался заставить отказаться от своих слов женщину, которая пожаловалась на сексуальные домогательства с его стороны. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники среди бывших и действующих сотрудников МУС.

«Предполагаемые попытки удержать женщину от официального предъявления исков имели место в телефонных звонках и лично и произошли после того, как Хан узнал, что судебным властям стало известно об обвинениях в неправомерном поведении», — говорится в материале.

При этом сам прокурор отрицает предъявленные ему обвинения. По его словам, МУС подвергается различным атакам из-за своих решений. Как отметил Хан, за 30 лет работы никто не подавал подобных жалоб.

По данным The Guardian, Хана обвинили в неподобающих прикосновениях и грубом обращении. Они, по информации журналистов, включают инцидент, при котором главный прокурор МУС «засунул свой язык» в ухо женщины.

В начале октября Скотланд-Ярд обвинили в том, что коррумпированные сотрудники полиции помогали миллиардеру, экс-владельцу универмага Harrods Мохамеду Аль-Файеду преследовать его подчиненных и скрывать сексуальные домогательства. По словам бывшего начальника службы безопасности универмага, одному из правоохранителей, обвиняемому в регулярном получении взяток «за исполнение желаний» предпринимателя, для облегчения его незаконной работы тайно передали мобильный телефон.

Ранее обвиненного в домогательствах врача оправдали, так как у него «тактильная натура».