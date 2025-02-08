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Трамп наказал прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина

Трамп ввел санкции против прокурора МУС Хана, выдавшего ордер на арест Путина
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Reuters

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан стал первым человеком, который подпал под санкции США, введенные американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

Агентство отмечает, что речь идет об экономических рестрикциях и ограничениях на поездки, одобренных лидером Соединенных Штатов. Санкции были введены в рамках мер против трибунала по военным преступлениям за расследования в отношении граждан США или их союзников.

6 февраля Трамп наложил финансовые и визовые санкции на Международный уголовный суд за критику и преследование граждан Соединенных Штатов, Израиля и других союзников Вашингтона. В начале января 2025 года палата представителей конгресса США поддержала законопроект о санкциях в отношении должностных лиц МУС в Гааге в ответ на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее в Венгрии назвали санкции Трампа в отношении МУС «понятными».

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