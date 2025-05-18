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Следователи проверят факт массовой драки подростков в Дагестане

СК организовал проверку по факту массовой драки подростков в Махачкале
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Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет России организовал проверку по факту массовой драки подростков в Махачкале. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«В социальных медиа сообщается, что в городе Махачкале подростки объединяются в группы с целью совершения противозаконной деятельности, в том числе организации массовых драк. По данному факту следственными органами СУ СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Дмитрию Беляеву доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

16 мая подростки устроили потасовку в Тюмени. По словам местных жителей, несколько человек стали избивать друг друга, но в какой-то момент некоторые из них упали на землю. Несмотря на это, остальные продолжили наносить удары.

8 мая в Удмуртии две школьницы устроили жестокую драку при толпе других подростков, которые сняли все на видео. Часть зрителей сначала подстрекала участниц, затем попыталась разнять их, но конфликт возобновился.

Ранее суд арестовал подростков, избивших сверстника за внешний вид.

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