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Суд арестовал подростков, избивших сверстника за внешний вид

СК: суд арестовал подростков, избивших ребенка в школе в Новой Москве
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Shutterstock

Суд арестовал двоих подростков, избивших в школе ученика за его внешний вид. Об этом сообщается в Telegram-канале главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве.

«В Новой Москве по ходатайству следствия арестованы обвиняемые в избиении несовершеннолетнего», — указали в ведомстве.

Об инциденте сообщил Telegram-канал Baza 22 апреля. По его данным, школьники посчитали, что пострадавший якобы выглядел как неформал. Восьмиклассник получил сотрясение головного мозга, перелом челюсти и потерял сознание на несколько часов. Его госпитализировали в отделение реанимации. Инцидент произошел в московской школе №2120.

Родители пострадавшего потребовали наказать виновных. Они утверждают, что администрация школы нарочно замалчивает подобные случаи. Подростков задержали.

Позднее стало известно, что директора учебного заведения Дмитрия Ланщикова после этой ситуации освободили от должности.

Ранее в Москве подростки избили одноклассницу, обвинив ее в краже электронной сигареты.

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