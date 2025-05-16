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В Тюмени подросток потерял сознание во время массовой драки во дворе

В Тюмени подростки устроили массовую драку

Подростки устроили потасовку в Тюмени. Об этом сообщает Ura.ru.

Об инциденте, произошедшем во дворе на Олимпийской улице, стало известно после публикации от местных жителей. По словам тюменцев, несколько подростков стали избивать друг друга, но в какой-то момент несколько из них упали на землю. Несмотря на это, остальные продолжили наносить удары.

«В результате одного пострадавшего унесли на руках, другого, потерявшего сознание, увезли», – сообщают жители в местном паблике.

Авторы также добавляют, что полицейских якобы вызвали на место, но вызов «результатов не дал».

В комментарии для журналистов сотрудники МВД рассказали, что сейчас выясняют обстоятельства произошедшего. После проверки полицейские дадут произошедшему правовую оценку.

До этого массовая драка произошла в Самаре. После громких криков один из участников потасовки схватился за оружие. Остальные повалили его на землю, но он успел сделать два выстрела.

Ранее в Ростове произошла массовая драка с участием более чем десяти человек.

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