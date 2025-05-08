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Российские школьницы устроили жестокую драку при толпе подростков, снявших все на видео

В Удмуртии школьницы устроили жестокую драку при толпе подростков
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Можга сегодня/VK

В Удмуртии две школьницы устроили жестокую драку при толпе других подростков, которые сняли все на видео. Об этом со ссылкой на полицию сообщает udm.aif.ru.

Инцидент произошел 6 мая в Можге, где группа подростков засняла жестокую драку между двумя несовершеннолетними. На видео видно, как одна из девушек сбивает соперницу с ног, избивает руками, а затем начинает наносить удары ногами и пытается вырвать волосы. Часть зрителей сначала подстрекала участниц, затем попыталась разнять их, но конфликт возобновился.

В Можгинском межмуниципальном отделе МВД зарегистрировано сообщение о происшествии. Участковый уполномоченный и сотрудники полиции проводят проверку для установления всех обстоятельств инцидента и причастных лиц.

Ранее российские подростки избивали и унижали детей, снимая это на видео.

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