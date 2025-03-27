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Путин: Россия укрепит глобальное лидерство в Арктике

Путин: задачи России в Арктике должны иметь исторический масштаб
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время выступления на международном арктическом форуме в Мурманске заявил, что РФ укрепит свое глобальное лидерство в Арктике. Заявление приводит пресс-служба Кремля.

Он отметил, что северный вектор развития является историческим суверенным выбором страны. Глава государства отметил, что задачи РФ в Арктике должны иметь исторический масштаб, с расчетом на десятилетия и века. По его словам, Россия обеспечит комплексное развитие региона, а также задаст задел для будущих поколений россиян.

Также Путин заявил, что Сибирь и Урал должны получить железнодорожный выход к Арктике, чтобы разгрузить Транссибирскую магистраль. Российский президент отметил, что в результате реализации этого плана регионы Сибири, Урала, а также Северо-Запада России получат прямой выход на Север к арктическим портам.

Ранее Путин заявил, что Россию беспокоит, что страны НАТО все чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов.

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