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Стало известно, кто представит Россию на интронизации нового папы Римского

Глава Минкульта России Любимова полетит на интронизацию Льва XIV
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Claudia Greco/Reuters

Министр культуры России Ольга Любимова отправится на интронизацию папы Льва XIV (Роберт Прево). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ватикан.

Отмечается, что папа Лев XIV возглавит торжественную мессу по случаю начала понтификата в воскресенье, 18 мая, в 11:00 по московскому времени. Церемония пройдет на площади Святого Петра в Ватикане.

До этого вспомогательный епископ Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин рассказал, что Лев XIV продолжит линию своего предшественника Франциска. Он предположил, что перед конклавом кардиналы сформулировали то, какого папу они хотят избрать, то есть папу с лицом и характером милосердного самаритянина, который продолжил бы линию Франциска. По мнению Дубинина, выбор Льва XIV является «очень интересным».

Прево стал 267-м папой в результате голосования кардиналов на Конклаве. Он является первым американцем, возглавившим Святой Престол.

Предшественника Льва XIV Франциска (Хорхе Марио Бергольо) не стало 21 апреля 2025 года в результате продолжительной болезни. Понтифику было 88 лет. В 2013 году он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.

Ранее стало известно, что нового папу Римского избрало больше всего кардиналов в истории.

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