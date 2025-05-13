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Стало известно, кто представит Россию на интронизации нового папы Римского

Епископ Римско-католической архиепархии Дубинин полетит на интронизацию Льва XIV
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Yara Nardi/Reuters

Вспомогательный епископ Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин отправится на интронизацию папы Льва XIV (Роберт Прево). Об этом он рассказал РИА Новости.

Дубинин уточнил, что организованной делегации от российской митрополии не планируется.

«Слово «интронизация» сейчас, строго говоря, не употребляется. Ватиканские источники дают две версии: торжественная месса по случаю начала понтификата, либо торжественная месса начала Петрова служения. Смысл в том, что Церковь принимает папу как преемника апостола Петра», — рассказал епископ.

До этого Дубинин рассказал, что Лев XIV продолжит линию своего предшественника Франциска. Он предположил, что перед конклавом кардиналы сформулировали то, какого папу они хотят избрать, то есть папу с лицом и характером милосердного самаритянина, который продолжил бы линию Франциска. По мнению Дубинина, выбор Льва XIV является «очень интересным».

Прево стал 267-м папой в результате голосования кардиналов на Конклаве. Он является первым американцем, возглавившим Святой Престол.

Предшественника Льва XIV Франциска (Хорхе Марио Бергольо) не стало 21 апреля 2025 года в результате продолжительной болезни. Понтифику было 88 лет. В 2013 году он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.

Ранее стало известно, что нового папу Римского избрало больше всего кардиналов в истории.

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