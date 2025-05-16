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В США выставили на продажу штаб-квартиру «Голоса Америки»

Bloomberg: штаб-квартиру «Голоса Америки» в Вашингтоне выставили на продажу
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Tada Images/Shutterstock/FOTODOM

Администрация президента США Дональда Трампа выставила на продажу здание в Вашингтоне, где расположена штаб-квартира радиостанции «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов). Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, здание, находящееся в двух кварталах от Капитолия, внесено федеральными властями в список объектов недвижимости, подлежащих продаже.

В статье отмечается, что продажа здания может лишить сотрудников «Голоса Америки» рабочего пространства, даже если финансирование радиостанции возобновится.

9 мая старший советник агентства по глобальным медиа (USAGM) Кэри Лэйк сообщила, что «Голос Америки» возобновит свою работу, однако будет транслировать контент телеканала One America News Network (OAN). По словам Лэйк, в целях экономии бюджетных средств OAN предоставит радиостанции свою ленту новостей, контент и техническое обеспечение. Известно, что OAN поддерживает политику Трампа.

3 мая сообщалось, что министерство юстиции США одобрило возвращение около 1,4 тысячи сотрудников радиостанции «Голос Америки». Однако вскоре апелляционный суд в США отменил решение федерального судьи, которое предписывало администрации Трампа восстановить сотрудников радиостанции.

14 марта Трамп подписал указ, согласно которому были максимально сокращены функции нескольких ведомств и госфинансирование некоторых СМИ. Под ограничения попало и USAGM, которое контролирует «Голос Америки»

Ранее сотрудники «Голоса Америки» подали в суд на администрацию президента США.

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