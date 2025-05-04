Суд отменил решение о восстановлении сотрудников «Голоса Америки»

Суд в США отменил решение о восстановлении сотрудников «Голоса Америки» на работе

Апелляционный суд в США отменил решение федерального судьи, предписывающее администрации президента восстановить сотрудников радиостанции «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) на работе. Об этом сообщает агентство Reuters.

«В субботу федеральный апелляционный суд заблокировал решение, которое предписывало администрации (президента США Дональда) Трампа вернуть на работу более 1000 сотрудников «Голоса Америки»», — говорится в сообщении.

Апелляционный суд пришел к выводу, что федеральный судья Ройс Ламберт не имел полномочий выносить решения, которое обязывало бы вернуть на работу сотрудников радиостанции.

До этого сообщалось, что министерство юстиции США одобрило возвращение около 1,4 тысячи сотрудников радиостанции «Голос Америки».

14 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о масштабном сокращении сотрудников в семи федеральных агентствах. Среди них оказалось и Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое курирует деятельность «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) и «Голос Америки».

Ранее в Кремле отреагировали на приостановку работы «Голоса Америки» и «Радио Свобода».