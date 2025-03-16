США прекратили финансирование «Радио Свобода»

Медиакорпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) (РСЕ/РС) подтвердила получение уведомления о досрочном прекращении грантового финансирования со стороны правительства США. Об этом заявил президент корпорации Стивен Капус, назвав такое решение «подарком для противников Америки», сообщается на сайте медиакорпорации.

Поводом стал указ президента США Дональда Трампа от 14 марта, предписывающий сократить деятельность Агентства по глобальным СМИ (USAGM), курирующего РСЕ/РС и «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов). В рамках указа USAGM направило медиакорпорации письмо о расторжении соглашения, одобренного ранее Конгрессом.

Комитет по защите журналистов призвал конгрессменов США заблокировать исполнение указа, подчеркнув угрозу для независимой журналистики.

Капус предупредил, что остановка финансирования «ослабит позиции США в информационной войне», однако администрация Трампа настаивает на сокращении «избыточных» расходов. Решение вызвало споры в американском политическом истеблишменте, где часть конгрессменов выступает за сохранение поддержки медиаресурсов как инструмента «мягкой силы».

9 марта Илон Маск на своей странице в X призвал закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки».

Ранее в Иране был задержан сотрудник филиала «Радио Свобода».