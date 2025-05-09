«Голос Америки» возобновит вещание в качестве ретранслятора протрамповского контента

Радиостанция «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) возобновит свою работу, однако будет транслировать контент телеканала One America News Network (OAN). Об этом сообщила в соцсети X старший советник агентства по глобальным медиа (USAGM) Кэри Лэйк.

По словам Лэйк, в целях экономии бюджетных средств OAN предоставит «Голосу Америки» свою ленту новостей, контент и техническое обеспечение.

OAN поддерживает политику президента США Дональда Трампа.

14 марта президент Трамп подписал указ, согласно которому были максимально сокращены функции нескольких ведомств и госфинансирование некоторых СМИ. Под ограничения попало и USAGM, которое контролирует «Голос Америки». После этого решения сотрудники радиостанции подали в суд на администрацию американского лидера.

3 мая сообщалось, что министерство юстиции США одобрило возвращение около 1,4 тысячи сотрудников радиостанции «Голос Америки». Однако вскоре апелляционный суд в США отменил решение федерального судьи, которое предписывало администрации Трампа восстановить сотрудников радиостанции.

Ранее в Кремле отреагировали на приостановку работы радиостанций «Голос Америки» и «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной).