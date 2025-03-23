Сотрудники «Голоса Америки» подали иск в суд на администрацию президента США

WP: шесть сотрудников «Голоса Америки» обжаловали в суде решение о закрытии

Сотрудники радиостанции «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за его решения сократить масштабы деятельности Американского агентства мировых медиа (USAGM). Об этом пишет газета The Washington Post.

По данным издания, шесть журналистов подали иск в суд Южного округа штата Нью-Йорк с требованием отменить положения указа президента, касающиеся административных отпусков сотрудников «Голоса Америки». К иску также присоединились представители неправительственной организации «Репортеры без границ» и четыре профсоюзные организации.

Журналисты заявили, что основанием для подачи иска стало нарушение «нарушение 1-й поправки к Конституции США о свободе слова и удар по журналистике».

14 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о масштабном сокращении сотрудников в семи федеральных агентствах. Среди них оказалось и Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое курирует деятельность «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) и «Голоса Америки».

Спустя два дня газета The Washington Post со ссылкой на директора «Голоса Америки» Майкла Абрамовица сообщила, что работа данной радиостанции была приостановлена. На этом фоне руководство СМИ было вынуждено отправить в принудительный отпуск более 1,3 тыс. сотрудников. По данным агентства Reuters, «Радио Свобода» оказалось в похожей ситуации.

Ранее в Кремле отреагировали на приостановку работы «Голоса Америки» и «Радио Свобода».