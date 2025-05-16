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Тело мужчины нашли под завалами после взрыва на заводе в Башкирии

МЧС: найдено тело мужчины под завалами после взрыва на заводе в Салавате
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МЧС России

Спасатели обнаружили под завалами завода в Салавате тело 46-летннго мужчины без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкортостану.

«Объявлена полная ликвидация последствий», — отмечается в сообщении.

16 мая на предприятии по производству парафина «Свеча» в городе Салавате, расположенном в Башкирии, произошел взрыв с последующим возгоранием. По данным СМИ, в результате взрыва обрушилась часть здания. При этом огонь распространился на площади 50 квадратных метров.

В МЧС РФ сообщили, что причиной происшествия могло послужить нарушение технологического процесса. Из-за нарушения произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением.

Четверо мужчин, пострадавших в результате взрыва, сейчас находятся в реанимации. Травмы получили мужчины в возрасте 44, 49 лет, 51 года и 65 лет. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Ранее жители Салавата рассказали о покачнувшихся домах из-за взрыва на свечном заводе.

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