«Подумали, что дрон»: очевидцы — о взрыве на свечном заводе в Башкирии

Жительница башкирского города Салавата Галина рассказала «Газете.Ru», что ее дом закачался как при землетрясении из-за взрыва на заводе «Свеча». Женщина уточнила, что после ЧП в воздухе какое-то время стоял специфический запах.
«Утром я была дома. Сначала услышала взрыв, потом дом покачнуло, как при землетрясении. Запах был, но недолго. Ветер, видимо помог», — сказала она.
Еще одна местная жительница Елена уточнила, что после взрыва было много черного дыма, который из-за ветра шел в противоположную от города сторону.
«В городе специфического запаха не присутствует. Дыма было много черного, но за счет ветра в город не шел, все осталось за городом и в ближайших районах. Взрыв я не слышала, так как живу в частном секторе, но жильцы ближайших домов говорят, что был достаточно мощный», — добавила она.
По словам очевидицы событий Ангелины, после взрыва она подумала об атаке дрона.
«Только зашла к маме в гости, она живет напротив Нефтяного института по Губкина. Услышали громкий хлопок. Подошли к окну и увидели дым вдалеке. Сначала подумали, что дрон. Потом в группах узнали подробности», — заявила женщина.
Утром 16 мая на заводе «Свеча» в городе Салавате в Башкирии случился взрыв в производственном здании в результате нарушения технологического процесса. По данным МЧС, произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и пожаром. Троих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, один человек может находиться под завалами, которые разбирают спасатели.
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