«Подумали, что дрон»: очевидцы — о взрыве на свечном заводе в Башкирии

Жительница башкирского города Салавата Галина рассказала «Газете.Ru», что ее дом закачался как при землетрясении из-за взрыва на заводе «Свеча». Женщина уточнила, что после ЧП в воздухе какое-то время стоял специфический запах.

«Утром я была дома. Сначала услышала взрыв, потом дом покачнуло, как при землетрясении. Запах был, но недолго. Ветер, видимо помог», — сказала она.

Еще одна местная жительница Елена уточнила, что после взрыва было много черного дыма, который из-за ветра шел в противоположную от города сторону.

«В городе специфического запаха не присутствует. Дыма было много черного, но за счет ветра в город не шел, все осталось за городом и в ближайших районах. Взрыв я не слышала, так как живу в частном секторе, но жильцы ближайших домов говорят, что был достаточно мощный», — добавила она.

По словам очевидицы событий Ангелины, после взрыва она подумала об атаке дрона.

«Только зашла к маме в гости, она живет напротив Нефтяного института по Губкина. Услышали громкий хлопок. Подошли к окну и увидели дым вдалеке. Сначала подумали, что дрон. Потом в группах узнали подробности», — заявила женщина.

Утром 16 мая на заводе «Свеча» в городе Салавате в Башкирии случился взрыв в производственном здании в результате нарушения технологического процесса. По данным МЧС, произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и пожаром. Троих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, один человек может находиться под завалами, которые разбирают спасатели.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Ранее в Астраханской области произошел пожар на территории птицефабрики «Владимирская».