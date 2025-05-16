Названа причина взрыва на свечном заводе в Башкирии

Взрыв на заводе «Свеча» в городе Салавате в Башкирии случился в производственном здании в результате нарушения технологического процесса. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, из-за нарушения произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением.

Спасатели отметили, что под завалами может находиться человек, принимаются все необходимые меры по его поиску. Также троих пострадавших экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Сейчас ведется тушение разрозненных очагов горения. Всего в ликвидации участвуют 43 человека и 17 единиц техники.

Накануне в Ахтубинском районе Астраханской области произошел пожар на территории птицефабрики «Владимирская». Огонь охватил двухэтажное здание, где находился инкубатор, и распространился на площади 2 тыс. квадратных метров. Как рассказали в МЧС РФ, из здания самостоятельно эвакуировались 17 человек. Никто из людей не пострадал, но при этом не удалось спасти порядка 166 тыс. кур.

Ранее в республике Татарстан произошел мощный пожар на предприятии по производству брусчатки.