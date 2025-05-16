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Пострадавшие при взрыве на заводе в Башкирии находятся в реанимации

МЧС РФ: четверо пострадавших при взрыве на заводе в Салавате попали в реанимацию
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МЧС России

Четверо мужчин, пострадавших в результате взрыва на предприятии по производству парафина в Башкирии находятся в реанимации. Об этом сообщило Главное управление МЧС РФ по региону в Telegram-канале.

Травмы получили мужчины в возрасте 44, 49 лет, 51 года и 65 лет.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники экстренных служб продолжают разбирать завалы и искать еще одного человека. Предварительно, он находится под разрушенными конструкциями.

«Используются беспилотные летательные аппараты, привлечены кинологические группы», — говорится в заявлении.

Из него следует, что на место происшествия прибыл первый заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Башкирии Эдуард Идрисов.

В настоящее время на территории завода работает следственно-оперативная группа. В том числе специалистам предстоит установить точную причину произошедшего.

16 мая на предприятии по производству парафина в городе Салавате, расположенном в Башкирии, произошел взрыв с последующим возгоранием. По данным РЕН ТВ, в результате взрыва обрушилась часть здания. При этом огонь распространился на площади 50 квадратных метров.

МЧС РФ сообщило, что причиной происшествия могло послужить нарушение технологического процесса. Из-за нарушения произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением.

Ранее в Башкирии возбудили уголовное дело в связи с взрывом на предприятии.

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