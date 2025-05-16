Московский суд продлил арест на имущество и средства бывшего мэра Сочи

В Москве суд продлил арест на имущество и деньги экс-мэра Сочи Копайгородского

Суд в Москве продлил срок ареста на имущество и средства бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и аффилированных с ним лиц. Об этом пишет пресс-служба судов общей юрисдикции российской столицы в Telegram-канале.

«Удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока ареста на 03 месяца 00 суток на недвижимое имущество, денежные средства, принадлежащие родственникам Копайгородского Алексея Сергеевича, Копайгородской Янины Николаевны и иным аффилированным с ними лицам»‎, — сказано в сообщении.

Накануне Мещанский районный суд Москвы на три месяца продлил Копайгородскому срок содержания под стражей.

14 мая сообщалось, что Мещанский суд Москвы оставил жену Копайгородского Янину в СИЗО еще на три месяца.

Супругам вменяют часть 4 статьи 160 УК России (присвоение или растрата). По версии следствия, в ноябре 2023 года экс-мэр получил через супругу деньги от местного предпринимателя. Сумма взятки составила более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Также Копайгородского подозревают в присвоении имущества по делу о хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей. Сейчас бывший глава города находится в СИЗО.

1 мая стало известно, что Копайгородского обвинили в получении еще двух взяток. Согласно материалам дела, пара занималась коррупцией почти два года и обогатились более чем на 330 млн рублей.

Ранее сообщалось, что экс-начальника ГИБДД по Ставрополью приговорили к 20 годам колонии.