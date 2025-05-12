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Экс-начальника ГИБДД по Ставрополью приговорили к 20 годам колонии

Суд приговорил экс-начальника ГИБДД по Ставрополью Сафонова к 20 годам колонии
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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Суд приговорил экс-начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, обвиняемого в создании преступного сообщества и получении взяток. Об этом сообщает ТАСС.

Сам подсудимый свою вину не признал. Помимо лишения свободы, суд также назначил ему штраф размером в 100 млн рублей.

Сафонов и несколько десятков его сотрудников были задержаны в конце июля 2021 года по делу о получении взяток более чем на 19 млн рублей. В домах подозреваемых прошли обыски.

В январе 2023 года вступило в силу решение об обращении в доход государства имущества почти на 180 млн рублей Сафонова. У экс-начальника управления ГИБДД изъяли земельные участки, дома, квартиры и автомобили.

В феврале 2025 года гособвинение запросило 24 года в колонии строгого режима, а также штраф в размере 100 млн рублей для Сафонова. В ходе прений адвокаты Александр Дудин и Денис Логунов подчеркнули, что ни один из свидетелей обвинения не заявил о роли подзащитного в создании преступного сообщества, участии в нем, а также не подтвердил данную версию.

Ранее суд вынес приговоры фигурантам дела Таганской ОПГ.

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