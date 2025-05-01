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Копайгородского обвинили в получении еще двух взяток

Копайгородским вменяется незаконное обогащение более чем на 330 млн рублей
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Телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому следствие предъявило обвинение в получении еще двух крупных взяток от региональных застройщиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно материалам, Копайгородский и его супруга Янина Копайгородская занимались коррупцией почти два года и обогатились более чем на 330 млн рублей.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение особо крупной взятки, три эпизода).

В конце декабря 2024 года МВД России сообщило, что Алексей Копайгородский стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, инцидент произошел в ноябре 2023 года. Экс-мэр получил через супругу деньги от местного предпринимателя, считают следователи. Сумма взятки составила более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Также Копайгородскому вменяют присвоение имущества по делу о хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что экс-мэр Сочи с женой хотят восстановиться на службе в ВС РФ.

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