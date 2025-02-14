У внучки экс-мэра Самары мог быть подельник

Mash: у внучки экс-мэра Самары Виктора Тархова мог быть подельник из колонии

У внучки экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерины мог быть подельник, который повлиял на ее решение убить своих дедушку и бабушку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что девушка познакомилась с Виталием Лукиным, отбывающим 10-летний срок за вымогательство в особо крупном размере. Мать Екатерины подружилась с ним в суде. Там рассказала про свою дочь, а затем их познакомила. Екатерина последние четыре месяца приходила к возлюбленному на слушания и приносила передачи.

Позднее мужчина придумал для Екатерины историю с огромным долгом и попросил ее найти деньги. Та, по предварительным данным, хотела занять сумму у своих бабушки и дедушки, но получила отказ. Как сообщает Telegram-канал, заключенный мог повлиять на ее решение убить своих родственников. После расправы девушка в спешке продавала их имущество.

7 февраля внучке бывшего мэра Самары Екатерине Тарховой предъявили обвинение в двойном убийстве. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления. Девушка приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости для того, чтобы скрыть следы убийства. Позднее тела экс-мэра и его жены искали на мусорном полигоне, но поиски не увенчались успехом.

Ранее сообщалось, что тела экс-мэра Самары и его жены будут искать с помощью GPS-трекеров.