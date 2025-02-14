«Блатная романтика». Внучка экс-мэра Самары могла убить деда из-за любви к уголовнику

Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова могла убить бабушку и дедушку из-за того, что те отказались дать денег ее возлюбленному, который сейчас отбывает наказание в колонии. С заключенным ее познакомила мать, также находящаяся в местах лишениях свободы. Девушке предъявлены обвинения в двойном убийстве, однако вскоре ее могут отпустить из-под ареста, так как тела до сих пор не найдены.

У Екатерины, внучки экс-мэра Самары Виктора Тархова, мог быть подтолкнувший ее к убийству дедушки и бабушки подельник, сообщает Mash. Telegram-канал называет и его имя — Виталий Лукин. Мужчина отбывает 10-летний срок за вымогательство в особо крупном размере.

Людмила, мать Екатерины, сейчас в колонии (единственная дочь экс-мэра с декабря 2022 года отбывает наказание в колонии общего режима за вымогательство 200 млн рублей), а подружилась с Лукиным она в суде — из-за неразберихи приставы посадили их в одну клетку. Позже она познакомила его с дочерью.

«Дальше у молодых случились «искра-буря-безумие» и блатная романтика по переписке. Екатерина последние четыре месяца приходила к возлюбленному на слушания и приносила передачки», — отмечает Mash.

Лукин, узнав об обеспеченных родственниках возлюбленной, решил выманить у них деньги, рассказав девушке, что у него якобы большие долги. Та попробовала занять необходимую сумму у бабушки и дедушки, ей отказали, после чего внучка могла их убить.

Отчим в ОПГ, мать в колонии, дед в канистрах. Что известно об убийстве экс-мэра Самары По подозрению в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги арестована их внучка... 06 февраля 22:03

По данным SHOT, Тархова успела продать принадлежащий дедушке автомобиль Toyota RAV4 стоимостью примерно 2,5 млн рублей и некоторые иконы из семейной коллекции. Она также выставила на продажу его дом за 27,3 млн рублей .

7 февраля Екатерине Тарховой предъявили обвинения в двойном убийстве. Она сразу же отказалась от дачи показаний и молчит до сих пор.

Следователи установили, что квартира, где находилась девушка, была обработана раствором щелочи. Кроме того, накануне она купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости.

10 февраля защита Тарховой обжаловала арест, сообщили в Самарском районном суде.

«Полигон не перероют»

13 февраля следователи завершили работу на мусорном полигоне, куда отвозят содержимое контейнеров у дома Тарховых. Останки экс-мэра и его жены найти так и не смогли, сообщили в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО «Экология».

«В течение недели была обследована площадь около 1 гектара (100 на 100 метров). <...> Отходы с данного участка переносили на специальную площадку, где дополнительно обследовали вручную», — рассказал источник РИА Новости в «Экологии».

Если подтвердится версия о том, что тела погибших растворили в кислоте, то от жертв скорее всего остались только зубы, которые будет сложно найти.

Следователи по делу об убийстве оказались в тупике, так как тела не найдены и им, возможно, придется отпустить внучку Тархова, заявил «Газете.Ru» юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«На сегодня у следователей нет ответов на подавляющее большинство вопросов, плюс ко всему, не обнаружены трупы. Такая ситуация ставит следователей практически в тупиковое положение — совершенно громкое резонансное преступление, убийство двух человек, подозревается близкая родственница, а следователи не могут собрать воедино все улики и составные части, которые должны быть освещены в рамках расследования. Обычно в таких ситуациях следователи идут советоваться с прокурором. В данном случае речь будет идти о приостановлении уголовного дела», — сказал он.

По словам Хаминского, если дело все-таки не приостановят, адвокаты внучки смогут подать жалобу на следователей.

«Следователи не будут искать на полигоне [трупы], это не их работа. Но они могут дать оперативным сотрудникам следственные поручения на поиск и обратиться за помощью к волонтерам. Если волонтер находит фрагменты биологического материала, похожего на останки человека, он приходит с заявлением в полицию, сдает под протокол», — пояснил он.

«Понятно, что просто так полигон никто не перероет, но с помощью волонтеров — возможно», — заключил юрист.

Виктор Тархов возглавлял администрацию Самары с 2006 по 2010 год. В 2010-м пытался избраться повторно, но проиграл и стал заниматься бизнесом. Тархов также был совладельцем экологической компании «Новитрек» в Новокуйбышевске — владел 38,7%.