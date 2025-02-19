Стало известно, что обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары перестала разговаривать

Внучка бывшего мэра Самары Екатерина Тархова, которая обвиняется в убийстве своих дедушки и бабушки ради имущества, перестала говорить на фоне стресса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, женщина впала в состояние мутизма или сопора.

На допросах и заседании суда Тархова не произнесла ни слова.

«По одной из версий, у нее могла развиться патология, из-за которой человек перестает реагировать на вопросы и не дает понять знаками, что готов вступить в контакт. По другой — состояние сопора, это предкоматозное состояние, в котором пациент утрачивает способность к сознательной деятельности», — говорится в публикации.

В ближайшее время Екатерину должны отправить на экспертизу в психиатрическую больницу в Самаре, поскольку врачи не исключают, что женщина может симулировать эти диагнозы. Ожидается, что в медицинском учреждении она пробудет минимум 30 дней.

Mash уточняет, что там Тархову попытаются разговорить через «психиатрическое интервью». При необходимости ей проведут тесты с клиническим психологом и процедуру EyeTracking, благодаря чему медики смогут отследить движение глаз (она странно закатывала их в суде). Также Тарховой сделают МРТ головного мозга. Психиатр Роман Чепиков считает, что, скорее всего, женщину признают адекватной.

До этого стало известно, что обвиняемая в расправе над своими родственниками получила дивиденды в размере одного миллиона рублей, которые полагались экс-чиновнику как одному из учредителей организации.

Ранее стало известно, что у внучки экс-мэра Самары мог быть подельник.