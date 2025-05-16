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ВЦИОМ оценил уровень поддержки Путина

ВЦИОМ: 81,2% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

81,2% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Такой результат показал еженедельный опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого были опубликованы на сайте центра.

При этом степень одобрения деятельности президента за неделю выросла на 0,9% и составила 79,2%. Работу премьер-министра и правительства России одобряет почти на треть россиян меньше — рейтинг Михаила Мишустина за неделю снизился на 0,6% — до 53,5%, а уровень одобрения работы правительства составил 52,7% и за неделю вырос на 0,1%.

Еще меньше рейтинг у политических партий. Из них лидером по поддержке населения, по итогам опроса, оказалась «Единая Россия» с 36,8% голосов. На втором месте ЛДПР с 11,2% голосов. Третье место заняла КПРФ с 9,9%, на четвертом месте оказались «Новые люди», которых поддерживают 6,4% опрошенных.

Опрос населения проводился в неделю с 5 по 11 мая с перерывом на праздничные 8 и 9 мая. В нем приняли участие 1,6 тыс. граждан РФ старше 18 лет.

До этого в Кремле отметили высокую поддержку Путина среди населения и отметили, что президент «максимально далек от популизма».

В январе 2025 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что на уровень доверия президенту влияют и успехи на ВС РФ на фронте. Он добавил, что журналисты задают один и тот же вопрос, когда Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) публикует статистику.

Ранее журналист рассказала о реакции вагнеровцев на слова Путина о мятеже.

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