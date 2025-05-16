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Журналист рассказала о реакции вагнеровцев на слова Путина о мятеже

Журналист Кашеварова: вагнеровцы думали, что марш на Москву согласован с Путиным
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Karbinov Anatoly/Global Look Press

Участвовавшие в мятеже частной военной компании «Вагнер» бойцы предполагали, что марш на Москву согласован с президентом России Владимиром Путиным и были очень удивлены, когда российский лидер осудил действия главы ЧВК Евгения Пригожина. Об этом рассказал журналист Анастасия Кашеварова, видео беседы опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

Вагнеровцы рассказали Кашеваровой, что считали, будто смогут без препятствий дойти колоннами до Москвы.

«Они сказали, это приказ, ну они же солдаты. [Приказ,] согласованный с Путиным. «Все, нас везде пропустят»», — поделилась журналистка.

Кашеварова добавила, что бойцы ЧВК были в ступоре, когда услышали, что Путин говорит о мятеже.

Вечером 23 июня 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям компании, а его бойцы выдвигаются с «маршем справедливости». В российском оборонном ведомстве его обвинения опровергли. Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и стали продвигаться по трассам в сторону Москвы, президент РФ Владимир Путин назвал действия Пригожина «ударом в спину». В тот же день пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с главой ЧВК. Впоследствии глава «Вагнера» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее опубликовали видео удара по вертолету во время марша «Вагнера» на Москву.

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