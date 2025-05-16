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В Подмосковье локализовали крупный пожар в автосервисе

МЧС: в Подольске пожарные локализовали возгорание в автосервисе
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Shutterstock

Сотрудники МЧС России локализовали пожар в автосервисе в подмосковном Подольске. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Пожар локализован на 1500 «квадратах», — отметили в МЧС.

Незадолго до этого сообщалось, что на месте происшествия в автосервисе на улице Промышленной была организована работа 20 сотрудников МЧС с привлечением семи единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. В настоящее время выясняются причины возгорания.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что с места пожара периодически доносились взрывы, а столб дыма был виден за несколько километров.

Еще один пожар в автосервисе на юго-западе столицы произошел в апреле. Возгорание в двухэтажном здании на Варшавском шоссе в Северном Бутово распространилось на площади 150 квадратных метров. Кровля автосервиса обрушилась, сгорели по меньшей мере три автомобиля. Как рассказали очевидцы, на месте происшествия был виден большой столб густого черного дыма.

В феврале сообщалось, что автосервис горел на Варшавском шоссе в Дрожжино, огонь также уничтожил несколько автомобилей. Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как горит автомобиль, а также здание самого автосервиса.

Ранее «одержимый пожарными» мужчина поджег свой дом, чтобы посмотреть на их работу.

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